ISU’s Morris named to All-Big 12 First Team; Mitrou-Long, Burton, Thomas also honored

Sports

2016-17 Phillips 66 All-Big 12 Men’s Basketball Awards

AWARD RECIPIENT Coach of the Year: Bill Self, Kansas Player of the Year: Frank Mason III, Kansas** Defensive Player of the Year: Jevon Carter, West Virginia Newcomer of the Year: Manu Lecomte, Baylor Freshman of the Year: Josh Jackson, Kansas** Sixth Man Award: Tarik Phillip, West Virginia

All-Big 12 First Team Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s) Johnathan Motley, Baylor** F 6-10 230 Jr. Houston, Texas/North Shore Monté Morris, Iowa State** G 6-3 175 Sr. Flint, Mich./Beecher Josh Jackson, Kansas G 6-8 207 Fr. Detroit, Mich./Prolific Prep [Calif.] Frank Mason III, Kansas** G 5-11 190 Sr. Petersburg, Va./Massanutten Military Academy Jawun Evans, Oklahoma State G 6-1 185 So. Dallas, Texas/Kimball All-Big 12 Second Team Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s) Nazareth Mitrou-Long, Iowa State G 6-4 208 Sr. Mississauga, Ontario/St. Martin Devonte’ Graham, Kansas G 6-2 185 Jr. Raleigh, N.C./Brewster Academy [N.H.] Jeffrey Carroll, Oklahoma State G/F 6-6 215 Jr. Rowlett, Texas/Rowlett Vladimir Brodziansky, TCU F 6-11 220 Jr. Prievidza, Slovakia/Canarias Basketball Academy Jevon Carter, West Virginia G 6-2 200 Jr. Maywood, Ill./Proviso East All-Big 12 Third Team Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s) Manu Lecomte, Baylor G 5-11 175 Jr. Brussels, Belgium/Athene des Pagodes/Miami (Fla.) Deonte Burton, Iowa State G 6-4 250 Sr. Milwaukee, Wis./Vincent Wesley Iwundu, Kansas State F 6-7 205 Sr. Houston, Texas/Westfield Jarrett Allen, Texas F 6-11 235 Fr. Round Rock, Texas/St. Stephen’s Episcopal School Keenan Evans, Texas Tech G 6-3 175 Jr. Richardson, Texas/Berkner Nathan Adrian, West Virginia F 6-9 235 Sr. Morgantown, W. Va./Morgantown All-Big 12 Honorable Mention (Listed alphabetically by school) Ishmail Wainright (Baylor), Matt Thomas (Iowa State), Landen Lucas (Kansas), D.J. Johnson (Kansas State), Kameron McGusty (Oklahoma), Phil Forte (Oklahoma State), Jaylen Fisher (TCU), Kenrich Williams (TCU), Zach Smith (Texas Tech) Big 12 All-Defensive Team Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s) Jo Lual-Acuil, Baylor F 7-0 220 Jr. Melbourne, Australia/Kingsway Christian College Ishmail Wainright, Baylor G 6-5 235 Sr. Kansas City, Mo./Montrose Christian [Md.] Vladimir Brodziansky, TCU F 6-11 220 Jr. Prievidza, Slovakia/Canarias Basketball Academy Nathan Adrian, West Virginia F 6-9 235 Sr. Morgantown, W. Va./Morgantown Jevon Carter, West Virginia G 6-2 200 Jr. Maywood, Ill./Proviso East Big 12 All-Newcomer Team Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s) Manu Lecomte, Baylor G 5-11 175 Jr. Brussels, Belgium/Athene des Pagodes/Miami (Fla.) Jo Lual-Acuil, Baylor F 7-0 220 Jr. Melbourne, Australia/Kingsway Christian College Josh Jackson, Kansas** G 6-8 207 Fr. Detroit, Mich./Prolific Prep [Calif.] Kameron McGusty, Oklahoma G 6-5 170 Fr. Katy, Texas/Sunrise Christian Academy [Kan.] Alex Robinson, TCU G 6-1 180 So. Fort Worth, Texas/Timberview/Texas A&M Jarrett Allen, Texas** F 6-11 235 Fr. Round Rock, Texas/St. Stephen’s Episcopal School

** – Unanimous Selection

Ties in the voting created additional spots on the All-Big 12 Third Team and Big 12 All-Newcomer Teams

Info from Big12Sports.com