Final Class 1A and 2A Volleyball Rankings 10/17/2017

Final HS Volleyball Rankings

Class 1A and 2A

Tuesday, October 17

Class 3A/4A/5A final rankings will be released Wednesday, Oct. 18

Class 1A

1 Janesville 31-7 1 2 Springville 35-2 2 3 LeMars Gehlen Catholic 24-6 3 4 Starmont 27-5 4 5 Holy Trinity Catholic 33-5 7 6 New London 34-4 5 7 Tripoli 22-13 6 8 North Tama 26-7 8 9 Iowa Valley 26-10 10 10 Dunkerton 18-7 11 11 Montezuma 29-5 9 12 Algona Garrigan 17-11 13 13 East Mills 21-8 NR 14 HLV 14-7 12 15 Westwood 21-8 NR

Dropped Out: Essex (14), Harris-Lake Park (15)

Class 2A

1 Dike-New Hartford 44-3 1 2 Western Christian 34-6 2 3 Grundy Center 33-6 3 4 Counci Bluffs St. Albert 24-3 4 5 Unity Christian 21-10 7 6 Sidney 28-5 5 7 Lake Mills 37-3 6 8 Tri-Center 27-2 8 9 Hinton 21-10 10 10 Treynor 28-5 9 11 Iowa City Regina 25-8 11 12 Wilton 32-5 12 13 Des Moines Christian 21-8 NR 14 Clarinda 15-13 14 15 Alta-Aurelia 22-3 NR

Dropped Out: North Cedar (13), Wapsie Valley (15)