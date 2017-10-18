Final Class 1A and 2A Volleyball Rankings 10/17/2017
October 17th, 2017 by Chris Parks
Final HS Volleyball Rankings
Class 1A and 2A
Tuesday, October 17
Class 3A/4A/5A final rankings will be released Wednesday, Oct. 18
Class 1A
|1
|Janesville
|31-7
|1
|2
|Springville
|35-2
|2
|3
|LeMars Gehlen Catholic
|24-6
|3
|4
|Starmont
|27-5
|4
|5
|Holy Trinity Catholic
|33-5
|7
|6
|New London
|34-4
|5
|7
|Tripoli
|22-13
|6
|8
|North Tama
|26-7
|8
|9
|Iowa Valley
|26-10
|10
|10
|Dunkerton
|18-7
|11
|11
|Montezuma
|29-5
|9
|12
|Algona Garrigan
|17-11
|13
|13
|East Mills
|21-8
|NR
|14
|HLV
|14-7
|12
|15
|Westwood
|21-8
|NR
Dropped Out: Essex (14), Harris-Lake Park (15)
Class 2A
|1
|Dike-New Hartford
|44-3
|1
|2
|Western Christian
|34-6
|2
|3
|Grundy Center
|33-6
|3
|4
|Counci Bluffs St. Albert
|24-3
|4
|5
|Unity Christian
|21-10
|7
|6
|Sidney
|28-5
|5
|7
|Lake Mills
|37-3
|6
|8
|Tri-Center
|27-2
|8
|9
|Hinton
|21-10
|10
|10
|Treynor
|28-5
|9
|11
|Iowa City Regina
|25-8
|11
|12
|Wilton
|32-5
|12
|13
|Des Moines Christian
|21-8
|NR
|14
|Clarinda
|15-13
|14
|15
|Alta-Aurelia
|22-3
|NR
Dropped Out: North Cedar (13), Wapsie Valley (15)