Final Class 1A and 2A Volleyball Rankings 10/17/2017

Sports

October 17th, 2017 by Chris Parks

Final HS Volleyball Rankings
Class 1A and 2A
Tuesday, October 17
Class 3A/4A/5A final rankings will be released Wednesday, Oct. 18

Class 1A

1 Janesville 31-7 1
2 Springville 35-2 2
3 LeMars Gehlen Catholic 24-6 3
4 Starmont 27-5 4
5 Holy Trinity Catholic 33-5 7
6 New London 34-4 5
7 Tripoli 22-13 6
8 North Tama 26-7 8
9 Iowa Valley 26-10 10
10 Dunkerton 18-7 11
11 Montezuma 29-5 9
12 Algona Garrigan 17-11 13
13 East Mills 21-8 NR
14 HLV 14-7 12
15 Westwood 21-8 NR

Dropped Out: Essex (14), Harris-Lake Park (15)

Class 2A

1 Dike-New Hartford 44-3 1
2 Western Christian 34-6 2
3 Grundy Center 33-6 3
4 Counci Bluffs St. Albert 24-3 4
5 Unity Christian 21-10 7
6 Sidney 28-5 5
7 Lake Mills 37-3 6
8 Tri-Center 27-2 8
9 Hinton 21-10 10
10 Treynor 28-5 9
11 Iowa City Regina 25-8 11
12 Wilton 32-5 12
13 Des Moines Christian 21-8 NR
14 Clarinda 15-13 14
15 Alta-Aurelia 22-3 NR

Dropped Out:  North Cedar (13), Wapsie Valley (15)