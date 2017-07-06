Area High School Baseball Scores from 7/5/17
July 6th, 2017 by Ric Hanson
Ar-We-Va, Westside 18, Whiting 1
Boone 5, Winterset 2
CAM, Anita 10, East Union, Afton 0 (5 innings)
Coon Rapids-Bayard 11, Nodaway Valley 2
Council Bluffs, Abraham Lincoln 4, Indianola 2
Council Bluffs, Abraham Lincoln 4, Sioux City, West 2
Denison-Schleswig 4, South Winneshiek, Calmar 3
EHK-Exira 8, Orient-Macksburg 3
Earlham 13, Audubon 3
Glenwood 6, LeMars 4
Harlan 5, Dallas Center-Grimes 3
LeMars 5, Glenwood 4
Lewis Central 9, ADM, Adel 2
OA-BCIG 4, West Monona, Onawa 3 (WVC Tr)
Treynor 7, Hinton 4
Underwood 1, Fremont-Mills, Tabor 0
Woodbury Central, Moville 13, Maple Valley-Anthon-Oto 4