Area baseball scores from Friday, 7/7/17
July 8th, 2017 by Ric Hanson
ADM, Adel 8, Carlisle 5
Atlantic 10, Carroll 0
Denison-Schleswig 13, Camanche 3 (Final 5 innings)
Denison-Schleswig 15, Camanche 5 (Final 6 innings)
Fort Dodge 11, Sioux City, East 10 (8 innings )
Fort Dodge 6, Sioux City, East 2
Glenwood 7, Council Bluffs, Abraham Lincoln 6
Harlan 4, LeMars 3
Harlan 9, LeMars 0
Lewis Central 5, Sioux City, North 4
Orient-Macksburg 15, ACGC 0
Stanton 9, Bedford 6
Tri-Center, Neola 18, Treynor 3 (WIC Tr)