Hawkeye 10 Summer sports All-Academic Awards

Sports

Hawkeye 10 Summer Sport All Academic Teams

Criteria: Senior letterwinners who have attained a cumulative 3.5 GPA during their high school career.

Softball

Name School

Catherine Leonard Atlantic

Brooke Brown Clarinda

Lexie Little Creston

Mattie Wheeler Creston

Rachelle Hellesen Denison-Schleswig

Ana Rogers Denison-Schleswig

Haley Palmer Glenwood

Sara Ingoldsby Glenwood

Courtney Klocke Kuemper Catholic

Margaret Kenkel Kuemper Catholic

Paige Tiefenthaler Kuemper Catholic

Sarah Berhren Red Oak

Kylee Connell Shenandoah

Emily Casson St. Albert Catholic

Baseball

Name School

Cody Hayes Clarinda

Brenden McDowell Creston

Kadon Hulett Creston

Cody Crawford Creston

Jackson Marten Denison-Schleswig

Conner Paulsen Denison-Schleswig

Sam Weber Denison-Schleswig

Cole Loeffelbein Glenwood

Dillon Sears Harlan Community

Kyle Schmitz Harlan Community

Joshua Cheek Harlan Community

Rease Snyder Kuemper Catholic

Tim Sibbel Kuemper Catholic

Reece Blay Lewis Central

Samantha Dilocker, Mgr. Red Oak

Ryan Ruzek Shenandoah

Jordan Miller Shenandoah

Matt Stenzel Shenandoah

Caelan Debban Shenandoah

Dan Koch St. Albert Catholic

Kevin Armbruster St. Albert Catholic