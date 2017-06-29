Severe Thunderstorm Watch until 11-p.m. for parts of western IA
June 29th, 2017 by Ric Hanson
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT
FOR THE FOLLOWING COUNTIES IN IOWA:
AUDUBON BUENA VISTA CALHOUN CARROLL CHEROKEE CRAWFORD
HARRISON IDA MONONA PLYMOUTH POCAHONTAS POTTAWATTAMIE
SAC SHELBY and WOODBURY.
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /F2-F5/ TORNADOES : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 50%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 90%