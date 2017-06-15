Severe Thunderstorm Watch until 1-a.m. Friday for parts of s.w. Iowa
June 15th, 2017 by Chris Parks
640 PM CDT THU JUN 15 2017
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 336 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
. IOWA COUNTIES INCLUDED ARE
ADAIR ADAMS CASS DALLAS FREMONT MADISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE RINGGOLD
TAYLOR UNION
* PRIMARY THREATS INCLUDE…
ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
ISOLATED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /F2-F5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 30%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 30%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 70%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 35