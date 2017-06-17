New Severe Thunderstorm Watch until 4-am Saturday: Includes Cass County

Weather

June 16th, 2017 by Ric Hanson

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 341
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
745 PM CDT FRI JUN 16 2017

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 341 IS IN EFFECT UNTIL 400 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IAC001-003-007-009-015-029-039-049-051-053-073-077-099-117-121-
123-125-127-135-153-157-159-169-171-173-175-179-181-185-
170900-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0341.170617T0045Z-170617T0900Z/

IA
. IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAIR ADAMS APPANOOSE
AUDUBON BOONE CASS
CLARKE DALLAS DAVIS
DECATUR GREENE GUTHRIE
JASPER LUCAS MADISON
MAHASKA MARION MARSHALL
MONROE POLK POWESHIEK
RINGGOLD STORY TAMA
TAYLOR UNION WAPELLO
WARREN WAYNE
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