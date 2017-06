New Severe Thunderstorm Watch until 4-am Saturday: Includes Cass County

Weather

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 341

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

745 PM CDT FRI JUN 16 2017

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 341 IS IN EFFECT UNTIL 400 AM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IAC001-003-007-009-015-029-039-049-051-053-073-077-099-117-121-

123-125-127-135-153-157-159-169-171-173-175-179-181-185-

170900-

/O.NEW.KWNS.SV.A.0341.170617T0045Z-170617T0900Z/

IA

. IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ADAIR ADAMS APPANOOSE

AUDUBON BOONE CASS

CLARKE DALLAS DAVIS

DECATUR GREENE GUTHRIE

JASPER LUCAS MADISON

MAHASKA MARION MARSHALL

MONROE POLK POWESHIEK

RINGGOLD STORY TAMA

TAYLOR UNION WAPELLO

WARREN WAYNE

$$