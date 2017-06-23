High School Baseball Scoreboard Thursday 6/22/2017
June 23rd, 2017 by Chris Parks
Glenwood 7, Atlantic 0
AHSTW, Avoca 3, Missouri Valley 1
Coon Rapids-Bayard 9, Alta/Aurelia 7
Council Bluffs, Abraham Lincoln 10, Spirit Lake 2
Council Bluffs, Abraham Lincoln 8, Spirit Lake 5 (6 innings darkness)
Denison-Schleswig 12, Red Oak 1 (final 5 innings)
Lewis Central 5, Clarinda 2
Maple Valley-Anthon-Oto 7, Ridge View 5
Martensdale-St. Marys 4, Interstate 35, Truro 0
Mount Ayr 20, Bedford 4 (5 innings)
Ogden 11, ACGC 1
Ogden 4, ACGC 1
Orient-Macksburg 12, Mormon Trail, Garden Grove 5
Red Oak 5, Denison-Schleswig 4
Treynor 10, Audubon 3 (called in top of 7th due to lightning)
Underwood 15, Riverside, Oakland 0 (5 innings)
West Monona, Onawa 24, Whiting 9
Woodbine 10, Boyer Valley, Dunlap 0
Woodward-Granger 15, West Central Valley, Stuart 5 (5 innings)
Woodward-Granger 20, West Central Valley, Stuart 3 (4 innings)