Area softball tournament scores from Sat., 6/10/17

Sports

June 11th, 2017 by Ric Hanson

Atlantic Tournament

Atlantic 10 Creston 2

Atlantic 12 Panorama 0

Atlantic 18 Audubon 1

Carroll 10 Creston 0

Creston 8 Exira/EHK 6

Carroll 4 Harlan 3

Glenwood 8 Carroll 5

Harlan 8 Red Oak 6

ACGC 11 Red Oak 7

Harlan 9 Exira/EHK 1

Lewis Central 5 Audubon 0

Lewis Central 5 Clarinda 0

ACGC 10 Clarinda 0

Panorama 22 Clarinda 10

Lewis Central 8 Panorama 3

ACGC 5 Glenwood 3

Glenwood 13 Exira/EHK 1

Red Oak 8 Audubon 2

CYO Tournament @ Carroll

Kuemper Catholic 13 Storm Lake St. Mary’s 4 — 5 inn

Remsen St. Mary’s 9 Kuemper Catholic 2

Kuemper Catholic 8 Gehlen Catholic 4

Bishop Heelan 14 St. Albert 0 — 3 inn

St. Edmond 11 St. Albert 8 — 5 inn

Storm Lake Tournament

Denison-Schleswig 17 Storm Lake 7

Denison-Schleswig 6 Pocahontas Area 0

Southwest Valley Tournament

Southwest Valley 13 East Mills 0

Griswold 6 CAM, Anita 1

Southwest Valley 9 Griswold 4

CAM, Anita 8 East Mills 7

Missouri Valley Tournament

Missouri Valley 4 West Harrison 0

Missouri Valley 14 Woodbine 2 — 3 inn

Missouri Valley 7 Thomas Jefferson 2

Thomas Jefferson 7 West Harrison 0

Thomas Jefferson 9 Woodbine 8

Woodbine 6 West Harrison 3

Newell-Fonda Tournament

Logan-Magnolia 9 Newell-Fonda 2

Logan-Magnolia 9 Maple Valley-Anthon-Oto 3

Logan-Magnolia 7 Emmetsburg 1

Newell-Fonda 22 Charter Oak-Ute 1

Charter Oak-Ute 9 Maple Valley-Anthon-Oto 6

Emmetsburg 12 Charter Oak-Ute 1

Perry Tournament

Van Meter 3 IKM-Manning 1

Interstate 35 14 IKM-Manning 3

WCV Tournament

West Central Valley 14 Lenox 4

Saydel 15 Lenox 3

Murray Tournament

East Union 12 Orient-Macksburg 7

Moravia 3 East Union 2

Seymour 5 Nodaway Valley 0

Melcher-Dallas 16 Orient-Macksburg 2