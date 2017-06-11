Area softball tournament scores from Sat., 6/10/17
June 11th, 2017 by Ric Hanson
Atlantic Tournament
Atlantic 10 Creston 2
Atlantic 12 Panorama 0
Atlantic 18 Audubon 1
Carroll 10 Creston 0
Creston 8 Exira/EHK 6
Carroll 4 Harlan 3
Glenwood 8 Carroll 5
Harlan 8 Red Oak 6
ACGC 11 Red Oak 7
Harlan 9 Exira/EHK 1
Lewis Central 5 Audubon 0
Lewis Central 5 Clarinda 0
ACGC 10 Clarinda 0
Panorama 22 Clarinda 10
Lewis Central 8 Panorama 3
ACGC 5 Glenwood 3
Glenwood 13 Exira/EHK 1
Red Oak 8 Audubon 2
CYO Tournament @ Carroll
Kuemper Catholic 13 Storm Lake St. Mary’s 4 — 5 inn
Remsen St. Mary’s 9 Kuemper Catholic 2
Kuemper Catholic 8 Gehlen Catholic 4
Bishop Heelan 14 St. Albert 0 — 3 inn
St. Edmond 11 St. Albert 8 — 5 inn
Storm Lake Tournament
Denison-Schleswig 17 Storm Lake 7
Denison-Schleswig 6 Pocahontas Area 0
Southwest Valley Tournament
Southwest Valley 13 East Mills 0
Griswold 6 CAM, Anita 1
Southwest Valley 9 Griswold 4
CAM, Anita 8 East Mills 7
Missouri Valley Tournament
Missouri Valley 4 West Harrison 0
Missouri Valley 14 Woodbine 2 — 3 inn
Missouri Valley 7 Thomas Jefferson 2
Thomas Jefferson 7 West Harrison 0
Thomas Jefferson 9 Woodbine 8
Woodbine 6 West Harrison 3
Newell-Fonda Tournament
Logan-Magnolia 9 Newell-Fonda 2
Logan-Magnolia 9 Maple Valley-Anthon-Oto 3
Logan-Magnolia 7 Emmetsburg 1
Newell-Fonda 22 Charter Oak-Ute 1
Charter Oak-Ute 9 Maple Valley-Anthon-Oto 6
Emmetsburg 12 Charter Oak-Ute 1
Perry Tournament
Van Meter 3 IKM-Manning 1
Interstate 35 14 IKM-Manning 3
WCV Tournament
West Central Valley 14 Lenox 4
Saydel 15 Lenox 3
Murray Tournament
East Union 12 Orient-Macksburg 7
Moravia 3 East Union 2
Seymour 5 Nodaway Valley 0
Melcher-Dallas 16 Orient-Macksburg 2