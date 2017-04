Audubon girls early bird track meet

Sports

Audubon hosted their early bird girls track and field meet on Monday. It was postponed from last week due to weather conditions. Event 1 Girls High Jump ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ Finals 1 Obermeier, Sydney Audubon 5-01.00 4-10.00 10 2 Eikenberry, Allison Tri-Center 4-08.00 4-08.00 8 3 Brich, Amanda Tri-Center 4-08.00 J4-08.00 6 4 Reed, Meghan Riverside 4-08.00 4-06.00 5 5 Jackson, Lydia Underwood 4-08.00 J4-06.00 4 6 Luft, Leslie Ar-We-Va 4-06.00 J4-06.00 3 -- Harrison, Abby Missouri Valley 4-06.00 NH -- Kurth, Shelby Logan-Magnolia 4-02.00 NH -- Bauer, Anna AHSTW 4-08.00 NH -- Springhower, Olivia Logan-Magnolia 4-06.00 NH -- Bell, Maddie Logan-Magnolia 4-06.00 NH -- Moore, Devyn Riverside 4-08.00 NH -- Deakins, Shya Logan-Magnolia 4-02.00 NH Event 2 Girls Long Jump ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Straight, Kylan Logan-Magnolia 16-02.00 16-02.50 10 2 Hundt, Brooklyn Tri-Center 15-08.50 15-07.00 8 3 Diggins, Olivia Logan-Magnolia 16-00.00 15-06.50 6 4 Schultes, Kaitlin Audubon 15-04.50 14-05.50 5 5 Nuzum, Tori Charter Oak-Ute 13-03.00 13-10.00 4 6 Armstrong, Kaelin Logan-Magnolia 14-00.00 13-07.00 3 7 McKee, Tatum Tri-Center 13-08.00 13-05.50 2 8 McCall, Jenna Charter Oak-Ute 13-06.00 13-03.00 1 9 Achenbach, Jadyn Riverside 14-00.00 12-05.00 10 Russmann, Grace AHSTW 10-07.00 12-00.00 11 Lewis, Kasey West Harrison 12-04.00 11-07.00 -- Gore, Julia West Harrison 14-02.00 ND -- Myers, Cecilia Underwood 12-08.00 ND Event 3 Girls Shot Put ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Diggins, Kaitlin Logan-Magnolia 33-02.00 34-07.00 10 2 Ettleman, Delaney Logan-Magnolia 35-00.00 34-01.00 8 3 Deist, Melissa Audubon 30-00.00 32-01.00 6 4 Vanfossan, Ashley Underwood 30-02.50 30-11.00 5 5 Dobernecker, HaiLee Charter Oak-Ute 31-06.00 30-02.00 4 6 Jensen, Kayla Tri-Center 30-06.50 29-09.00 3 7 Sherer, Sydney West Harrison 25-00.00 29-08.00 2 8 Roseer, Stacey Ar-We-Va 29-00.00 28-04.00 1 9 Hinners, Emily Ar-We-Va 29-00.00 28-03.00 10 Wilcox, Kayla Underwood 26-05.00 26-07.00 11 Driver, Sophie Tri-Center 25-09.00 26-06.00 12 Knop, Konner AHSTW 25-09.00 13 Mallory, Ellen Charter Oak-Ute 27-01.00 25-04.00 14 Hazen, Natalie Woodbine 25-00.00 25-00.00 15 Brunow, Natalie Woodbine 23-00.00 24-09.00 16 Scheffler, Kinsey AHSTW 24-04.00 17 Swope, Sydney Riverside 25-00.00 24-01.00 17 Green, Lauren Charter Oak-Ute 28-08.00 24-01.00 19 Buffum, Shelby Logan-Magnolia 25-00.00 23-11.00 20 Dea, Autumn AHSTW 23-01.50 23-03.00 21 Kimball, Alex Underwood 22-05.00 22-09.00 22 Brunow, Meghan Woodbine 20-08.00 19-08.00 22 Castenada, Chole Riverside 20-00.00 19-08.00 24 Clausen, McKenna Missouri Valley 22-00.00 19-05.00 25 Millikan, Leah Logan-Magnolia 20-00.00 16-08.00 26 Hatch, Alexis AHSTW 12-02.00 14-08.00 -- Bentley, Skye Riverside 21-00.00 ND Event 4 Girls Discus Throw ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Hinners, Emily Ar-We-Va 94-00 94-01.50 10 2 Green, Lauren Charter Oak-Ute 103-02 93-06.50 8 3 Ettleman, Delaney Logan-Magnolia 90-00 92-01 6 4 Mallory, Ellen Charter Oak-Ute 90-04 91-00 5 5 Jensen, Kayla Tri-Center 89-05 4 6 Jackson, Abby Underwood 88-07 88-02.50 3 7 Sherer, Sydney West Harrison 90-00 86-07.50 2 8 Buffum, Shelby Logan-Magnolia 85-00 86-02 1 9 Diggins, Kaitlin Logan-Magnolia 90-00 84-04 10 Dobernecker, HaiLee Charter Oak-Ute 85-07 78-10 11 Scheffler, Kinsey AHSTW 71-10 12 Swope, Sydney Riverside 65-00 68-04 13 Driver, Sophie Tri-Center 68-02 14 Vanfossan, Ashley Underwood 60-00 66-05.50 15 Green, Chloe West Harrison 75-00 64-00 16 Clausen, McKenna Missouri Valley 70-00 62-06 17 Brunow, Natalie Woodbine 66-00 60-04 18 Hazen, Natalie Woodbine 65-00 52-07 19 Brunow, Meghan Woodbine 60-00 50-07 20 Dea, Autumn AHSTW 38-02 Event 5 Girls 800 Sprint Medley =================================================================================== School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Logan-Magnolia 'A' 2:05.00 2:04.85 2 10 1) Wilson, Megan 2) Reisz, Cambria 3) Morrison, Kylie 4) Goodrich, Abby 2 Underwood 'A' 2:02.63 2:04.94 2 8 1) True, Avery 2) Jackson, Abby 3) Myers, Cecilia 4) Rowe, Erica 3 Audubon 'A' 2:03.00 2:06.79 2 6 1) Subbert, Leah 2) Nielsen, Taylor 3) Petersen, Whitney 4) Sauers, Taylor 4 Woodbine 'A' 2:03.40 2:06.99 2 5 1) Hamblen, Kerragen 2) Watkins, Cheyenne 3) Clark, Jayde 4) Jensen, Alyssa 5 Ahstw 'A' 2:02.88 2:08.15 2 4 1) Osweiller, Paige 2) Knop, Lexy 3) Schueman, Jaycie 4) Denning, Josie 6 Riverside 'A' 2:18.00 2:15.77 1 3 1) Moore, Devyn 2) Castenada, Chole 3) Reicks, Allie 4) Bentley, Skye 7 Ar-We-Va 'A' 2:12.00 2:19.89 1 2 1) Luft, Leslie 2) Mumm, Olivia 3) Thomsen, Saraya 4) Ballantine, Piper 8 West Harrison 'A' 2:30.00 2:21.35 1 1 1) Hatcher, Cassidy 2) Gilgen, Chloe 3) Martin, Maria 4) Langley, Shyenne -- Tri-Center 'A' 2:01.00 DQ 2 1) Manhart, Jill 2) Robinson, Cassidy 3) Hundt, Brooklyn 4) Brich, Amanda Event 6 Girls 3000 Meter Run ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Larson, Karley Underwood 10:50.00 10:57.29 10 2 Sporrer, Taylor Logan-Magnolia 11:30.00 11:36.36 8 3 Cook, Kiley Underwood 11:35.00 12:20.10 6 4 Janssen, Camryn Missouri Valley 12:40.00 13:00.65 5 5 Hansen, Claire Missouri Valley 12:35.00 13:37.62 4 6 Olson, Jessica West Harrison 12:30.00 14:25.40 3 7 Weis, Olivia Riverside 13:30.00 14:43.98 2 8 Coolman, Rebecca Logan-Magnolia 13:50.00 15:19.01 1 9 Schafer, Cameryn Woodbine 14:06.00 16:02.14 10 Stueve, Jennifer Logan-Magnolia 13:50.00 17:58.62 Event 7 Girls 4x800 Meter Relay ================================================================================ School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Logan-Magnolia 'A' 10:30.00 10:46.20 10 1) Lapke, Violet 2) Armstrong, Kaelin 3) Fender, Alexis 4) Morrison, Kylie 2 Missouri Valley 'A' 10:58.00 11:11.61 8 1) Cook, Alexis 2) Pauley, Allison 3) Harrison, Abby 4) Cook, Ashlyn 3 Riverside 'A' 11:20.00 11:36.30 6 1) Kallsen, Jacey 2) Smith, Lilly 3) Murphy, Sydney 4) Post, Alexis 4 Underwood 'A' 11:50.00 11:39.58 5 1) Jackson, Lydia 2) Wilson, Carlie 3) Sollazzo, Aleia 4) Brown, Lauren 5 Tri-Center 'A' 11:40.00 12:17.86 4 1) Elliott, Danielle 2) Harman, Paige 3) Hough, Anna 4) McKee, Tatum 6 Audubon 'A' 11:40.00 12:29.86 3 1) Albertsen, Grace 2) Riebhoff, Mallory 3) Hart, Kenna 4) Wessel, Keaton Event 8 Girls 4x100 Meter Shuttle Hurdle =================================================================================== School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Logan-Magnolia 'A' 1:09.00 1:11.86 2 10 1) Diggins, Olivia 2) Cunard, Makenzie 3) Wilson, Megan 4) Straight, Kylan 2 Underwood 'A' 1:13.21 1:15.11 2 8 1) Rowe, Erica 2) Martin, Mary Grace 3) Joens, Logan 4) True, Avery 3 Audubon 'A' 1:15.00 1:18.71 2 6 1) Obermeier, Sydney 2) Nielsen, Taylor 3) Konkler, Katie 4) Schultes, Kaitlin 4 Riverside 'A' 1:20.00 1:21.51 1 5 1) Bluml, Gracie 2) Reicks, Allie 3) Achenbach, Jadyn 4) Andrusyshyn, Ana Event 9 Girls 100 Meter Dash =================================================================================== Name Year School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Fischer, Addy Tri-Center 14.50 13.90 4 10 2 Hamblen, Kerragen Woodbine 13.40 13.92 4 8 3 Watkins, Cheyenne Woodbine 14.06 1 6 4 Tierney, Kylie Missouri Valley 14.85 14.12 3 5 5 Manhart, Jill Tri-Center 14.45 14.14 4 4 6 Luft, Leslie Ar-We-Va 14.00 14.16 4 3 7 Diggins, Olivia Logan-Magnolia 13.80 14.18 4 2 8 Johnsen, Bergan Logan-Magnolia 15.00 14.24 3 1 9 Robinson, Cassidy Tri-Center 14.55 14.78 4 10 Nuzum, Tori Charter Oak-Ute 15.10 15.12 3 11 Armijo, Paige Charter Oak-Ute 14.85 15.21 3 12 Albertsen, Grace Audubon 14.59 15.32 3 13 Subbert, Leah Audubon 14.25 15.34 4 14 Riebhoff, Mallory Audubon 14.60 15.43 3 15 Maassen, Emma AHSTW 14.24 15.63 4 16 Karn, Jordyn Underwood 16.50 15.69 2 17 DelCid, Vanessa Ar-We-Va 16.00 15.92 2 18 Maguire, Gracie Logan-Magnolia 16.10 16.01 2 19 McCall, Jenna Charter Oak-Ute 15.45 16.05 3 20 Russmann, Grace AHSTW 14.78 16.09 3 21 Hess, Christine Tri-Center 17.00 16.34 1 22 Thomas, Joslynn West Harrison 15.50 16.39 2 23 Reed, Meghan Riverside 16.70 16.86 2 24 Swanger, Zoey Logan-Magnolia 16.50 17.09 2 25 Wilcox, Kayla Underwood 17.17 1 26 Hansen, Kaleigh West Harrison 16.50 17.47 2 27 Kimball, Alex Underwood 18.67 1 28 Hatch, Alexis AHSTW 19.90 1 29 Dea, Autumn AHSTW 22.51 1 -- Jaeckel, Brianna West Harrison 16.00 NT 2 Event 10 Girls Distance Medley =================================================================================== School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Missouri Valley 'A' 4:40.56 4:42.96 2 10 1) Gilpin, Cailynn 2) Coberly, Meggan 3) Norman, Jessica 4) Cook, Alexis 2 Tri-Center 'A' 4:45.00 4:45.86 2 8 1) Skow, Paige 2) Eikenberry, Allison 3) Brich, Amanda 4) Chapman, Courtney 3 Underwood 'A' 4:42.00 4:52.92 2 6 1) Rowe, Erica 2) Myers, Cecilia 3) Cook, Kiley 4) Larson, Karley 4 Logan-Magnolia 'A' 4:45.00 5:05.39 2 5 1) Reisz, Cambria 2) Goodrich, Abby 3) Springhower, Olivia 4) Christensen, Mackenzie 5 Audubon 'A' 4:50.00 5:14.03 2 4 1) Nielsen, Taylor 2) Hartl, Rylie 3) Petersen, Whitney 4) Konkler, Katie 6 Riverside 'A' 4:50.00 5:20.46 2 3 1) Castenada, Chole 2) Kallsen, Jacey 3) Murphy, Sydney 4) Bluml, Gracie 7 Ahstw 'A' 5:20.98 5:24.00 1 2 1) Knop, Lexy 2) Denning, Josie 3) Bauer, Anna 4) Henriksen, Kaitlynne 8 West Harrison 'A' 5:00.00 5:30.35 1 1 1) Barnett, Brooke 2) Martin, Maria 3) Gore, Julia 4) Hatcher, Cassidy 9 Ar-We-Va 'A' 5:20.00 5:53.59 1 1) Luft, Leslie 2) Thomsen, Saraya 3) Mumm, Olivia 4) Ballantine, Piper Event 11 Girls 400 Meter Dash =================================================================================== Name Year School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Lapke, Violet Logan-Magnolia 1:03.00 1:06.03 3 10 2 Hundt, Brooklyn Tri-Center 1:09.00 1:07.33 3 8 3 Armstrong, Kaelin Logan-Magnolia 1:07.00 1:10.35 3 6 4 Sauers, Taylor Audubon 1:06.00 1:10.76 3 5 5 Lease, Paige Logan-Magnolia 1:10.00 1:12.14 3 4 6 Pauley, Allison Missouri Valley 1:09.87 1:12.15 3 3 7 Bell, Maddie Logan-Magnolia 1:09.00 1:12.48 3 2 8 Brown, Lauren Underwood 1:15.50 1:12.54 2 1 9 Martin, Mary Grace Underwood 1:13.50 1:13.03 2 10 Rockwell, Jordyn Tri-Center 1:13.00 1:14.54 2 11 Cook, Jessica Missouri Valley 1:13.11 1:15.95 2 12 Denning, Sara Tri-Center 1:12.00 1:17.06 2 13 Elliott, Danielle Tri-Center 1:11.00 1:18.99 3 14 Green, Chloe West Harrison 1:20.00 1:19.09 1 15 Langley, Shyenne West Harrison 1:15.00 1:19.51 2 16 Knutsen, Ashlen Woodbine 1:22.00 1:24.26 1 17 Appley, Faith Riverside 1:20.00 1:24.40 1 Event 12 Girls 4x200 Meter Relay =================================================================================== School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Missouri Valley 'A' 1:54.78 1:56.11 2 10 1) Gilpin, Cailynn 2) Hughes, Asia 3) Coberly, Meggan 4) Norman, Jessica 2 Tri-Center 'A' 1:58.00 2:00.30 2 8 1) Hough, Anna 2) Fischer, Addy 3) McKee, Tatum 4) Eikenberry, Allison 3 Logan-Magnolia 'A' 1:55.00 2:03.62 2 6 1) Reisz, Cambria 2) Morrison, Kylie 3) Goodrich, Abby 4) Wilson, Megan 4 Woodbine 'A' 2:05.10 2:07.18 2 5 1) Hamblen, Kerragen 2) Clark, Jayde 3) Vasquez, LeaLa 4) Klaahsen, Chelsea 5 Riverside 'A' 2:10.00 2:08.75 1 4 1) Reicks, Allie 2) Moore, Devyn 3) Post, Alexis 4) Smith, Lilly 6 Underwood 'A' 2:06.00 2:09.21 2 3 1) Jackson, Abby 2) Wilson, Carlie 3) Sollazzo, Aleia 4) Jackson, Lydia 7 Charter Oak-Ute 'A' 2:06.30 2:10.50 1 2 1) Nuzum, Tori 2) McCall, Jenna 3) Dobernecker, HaiLee 4) Armijo, Paige 8 Ahstw 'A' 2:00.75 2:11.02 2 1 1) Osweiller, Paige 2) Scheffler, Kinsey 3) Maassen, Emma 4) Knop, Lexy 9 Audubon 'A' 2:05.00 2:15.31 2 1) Schultes, Kaitlin 2) Hartl, Rylie 3) Hart, Kenna 4) Wessel, Keaton 10 West Harrison 'A' 2:25.00 2:16.44 1 1) Barnett, Brooke 2) Lewis, Kasey 3) Gore, Julia 4) Martin, Maria Event 13 Girls 100 Meter Hurdles =================================================================================== Name Year School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Straight, Kylan Logan-Magnolia 15.50 16.80 3 10 2 Schueman, Jaycie AHSTW 16.89 17.21 3 8 3 True, Avery Underwood 17.90 17.23 3 6 4 Watkins, Cheyenne Woodbine 16.96 17.25 3 5 5 Diggins, Olivia Logan-Magnolia 16.00 17.66 3 4 6 Obermeier, Sydney Audubon 17.90 17.86 2 3 7 Cunard, Makenzie Logan-Magnolia 17.40 18.07 3 2 8 Joens, Logan Underwood 18.50 19.00 2 1 9 Fender, Alexis Logan-Magnolia 17.80 19.01 3 10 Andrusyshyn, Ana Riverside 18.50 19.19 2 11 Gilgen, Chloe West Harrison 18.00 19.55 2 12 Nelson, Abby Woodbine 18.33 19.61 2 13 Subbert, Leah Audubon 18.50 19.77 2 14 Knop, Konner AHSTW 17.50 19.82 3 15 Barnett, Brooke West Harrison 19.00 20.19 1 16 Harman, Paige Tri-Center 19.00 20.60 1 17 Russmann, Grace AHSTW 18.24 22.23 2 -- Klaahsen, Chelsea Woodbine 18.50 NT 1 Event 14 Girls 800 Meter Run ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Sporrer, Taylor Logan-Magnolia 2:37.00 2:41.63 10 2 Cook, Ashlyn Missouri Valley 2:40.10 2:48.93 8 3 Brown, Lauren Underwood 2:55.00 2:51.35 6 4 Harrison, Abby Missouri Valley 2:43.21 2:52.31 5 5 Hammitt, Charleigh Logan-Magnolia 3:00.00 2:53.76 4 6 Christians, Alexis Logan-Magnolia 2:40.00 2:54.92 3 7 Rosengren, Abigail Logan-Magnolia 2:45.00 2:56.95 2 8 Albertsen, Grace Audubon 2:50.00 3:06.79 1 9 Riebhoff, Mallory Audubon 2:51.00 3:07.98 10 Smith, Lilly Riverside 3:14.27 11 Vasquez, LeaLa Woodbine 3:07.10 3:20.51 12 Schafer, Cameryn Woodbine 3:05.40 3:35.97 13 Appley, Faith Riverside 3:20.00 3:48.31 -- Jaekel, Brilee West Harrison 3:00.00 NT -- Chapman, Courtney Tri-Center 2:40.00 NT Event 15 Girls 200 Meter Dash =================================================================================== Name Year School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Norman, Jessica Missouri Valley 27.79 28.23 4 10 2 Straight, Kylan Logan-Magnolia 27.20 28.44 4 8 3 Gilpin, Cailynn Missouri Valley 28.38 28.89 4 6 4 Fischer, Addy Tri-Center 29.40 29.46 4 5 5 Lapke, Violet Logan-Magnolia 27.30 29.47 4 4 6 Eikenberry, Allison Tri-Center 29.40 29.51 4 3 7 Kallsen, Jacey Riverside 30.50 29.66 3 2 8 Petersen, Whitney Audubon 28.49 29.84 4 1 9 Tierney, Kylie Missouri Valley 30.98 30.34 3 10 Bauer, Anna AHSTW 30.26 30.61 3 11 Clark, Jayde Woodbine 30.10 30.81 3 12 Rockwell, Jordyn Tri-Center 31.00 31.66 3 13 Skow, Paige Tri-Center 30.00 31.73 4 14 Thomsen, Saraya Ar-We-Va 30.95 32.12 3 15 Armijo, Paige Charter Oak-Ute 33.60 32.17 1 16 Joens, Logan Underwood 32.30 32.18 2 17 Vaughn, Ramie Logan-Magnolia 32.00 32.60 2 18 Lapke, Olivia Logan-Magnolia 30.10 32.96 3 19 Sollazzo, Aleia Underwood 32.90 33.12 2 20 Karn, Jordyn Underwood 34.20 33.13 1 21 Maassen, Emma AHSTW 33.33 33.28 2 22 Ballantine, Piper Ar-We-Va 32.00 33.43 2 23 Martin, Maria West Harrison 31.00 33.60 3 24 Cook, Jessica Missouri Valley 31.85 33.67 2 25 DelCid, Vanessa Ar-We-Va 34.00 34.60 1 26 Wessel, Keaton Audubon 32.00 34.71 2 27 Mumm, Olivia Ar-We-Va 31.85 35.67 2 28 Reed, Meghan Riverside 33.50 36.42 1 29 Hansen, Marley Woodbine 36.40 37.89 1 30 Knutsen, Ashlen Woodbine 38.40 37.91 1 Event 16 Girls 400 Meter Hurdles =================================================================================== Name Year School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Schueman, Jaycie AHSTW 1:12.67 1:12.25 2 10 2 Cunard, Makenzie Logan-Magnolia 1:11.00 1:17.52 2 8 3 Springhower, Olivia Logan-Magnolia 1:19.00 1:17.57 1 6 4 Achenbach, Jadyn Riverside 1:18.00 1:18.92 2 5 5 Martin, Mary Grace Underwood 1:17.00 1:19.06 2 4 6 Lease, Paige Logan-Magnolia 1:20.00 1:22.68 1 3 7 Harman, Paige Tri-Center 1:19.00 1:22.95 1 2 8 Hatcher, Cassidy West Harrison 1:15.00 1:23.88 2 1 9 Andrusyshyn, Ana Riverside 1:19.00 1:27.09 1 10 Jackson, Lydia Underwood 1:18.00 1:31.61 2 -- Kurth, Shelby Logan-Magnolia 1:15.00 NT 2 Event 17 Girls 1500 Meter Run ================================================================================ Name Year School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Cook, Alexis Missouri Valley 5:15.08 5:31.16 10 2 Post, Alexis Riverside 5:55.00 5:48.01 8 3 Cook, Kiley Underwood 5:35.00 5:56.53 6 4 Alivis, Isabelle Logan-Magnolia 6:12.00 6:04.81 5 5 Christensen, Mackenzie Logan-Magnolia 5:55.00 6:12.67 4 6 Janssen, Camryn Missouri Valley 6:08.00 6:19.03 3 7 Hansen, Claire Missouri Valley 6:06.00 6:25.07 2 8 Olson, Jessica West Harrison 6:15.00 6:36.97 1 9 Hart, Kenna Audubon 6:25.00 6:44.86 10 Weis, Olivia Riverside 6:30.00 6:54.58 11 Jaekel, Brilee West Harrison 6:30.00 7:03.95 12 Denning, Sara Tri-Center 7:19.73 13 Deakins, Shya Logan-Magnolia 6:30.00 7:24.09 -- Schafer, Cameryn Woodbine 6:55.45 NT Event 18 Girls 4x100 Meter Relay =================================================================================== School Seed Finals H# Points =================================================================================== 1 Tri-Center 'A' 55.70 55.79 2 10 1) Hundt, Brooklyn 2) Fischer, Addy 3) Robinson, Cassidy 4) Manhart, Jill 2 Ahstw 'A' 56.78 56.25 2 8 1) Knop, Konner 2) Knop, Lexy 3) Denning, Josie 4) Schueman, Jaycie 3 Woodbine 'A' 56.80 56.78 2 6 1) Hamblen, Kerragen 2) Clark, Jayde 3) Jensen, Alyssa 4) Watkins, Cheyenne 4 Underwood 'A' 58.90 59.88 2 5 1) True, Avery 2) Jackson, Abby 3) Sollazzo, Aleia 4) Joens, Logan 5 Logan-Magnolia 'A' 59.02 1:00.09 1 4 1) Vaughn, Ramie 2) Lapke, Olivia 3) Bell, Maddie 4) Johnsen, Bergan 6 Riverside 'A' 59.00 1:00.33 2 3 1) Castenada, Chole 2) Reicks, Allie 3) Moore, Devyn 4) Andrusyshyn, Ana 7 West Harrison 'A' 1:00.00 1:00.98 1 2 1) Hatcher, Cassidy 2) Thomas, Joslynn 3) Gilgen, Chloe 4) Gore, Julia 8 Charter Oak-Ute 'A' 1:04.75 1:01.09 1 1 1) Nuzum, Tori 2) McCall, Jenna 3) Dobernecker, HaiLee 4) Armijo, Paige 9 Audubon 'A' 56.50 1:01.25 2 1) Subbert, Leah 2) Hartl, Rylie 3) Schultes, Kaitlin 4) Nielsen, Taylor -- Missouri Valley 'A' 54.00 DQ 2 1) Hughes, Asia 2) Gilpin, Cailynn 3) Coberly, Meggan 4) Norman, Jessica Event 19 Girls 4x400 Meter Relay ================================================================================ School Seed Finals Points ================================================================================ 1 Tri-Center 'A' 4:30.00 4:33.47 10 1) Hough, Anna 2) McKee, Tatum 3) Chapman, Courtney 4) Brich, Amanda 2 Underwood 'A' 4:31.00 4:33.69 8 1) Rowe, Erica 2) Wilson, Carlie 3) Larson, Karley 4) Myers, Cecilia 3 Logan-Magnolia 'A' 4:21.00 4:39.81 6 1) Lapke, Violet 2) Fender, Alexis 3) Armstrong, Kaelin 4) Christians, Alexis 4 Audubon 'A' 4:30.00 4:48.98 5 1) Sauers, Taylor 2) Konkler, Katie 3) Petersen, Whitney 4) Obermeier, Sydney 5 Riverside 'A' 4:45.00 4:50.80 4 1) Kallsen, Jacey 2) Bluml, Gracie 3) Murphy, Sydney 4) Achenbach, Jadyn 6 Missouri Valley 'A' 4:48.00 5:06.95 3 1) Pauley, Allison 2) Cook, Ashlyn 3) Harrison, Abby 4) Tierney, Kylie 7 Ahstw 'A' 5:00.00 5:15.90 2 1) Osweiller, Paige 2) Scheffler, Kinsey 3) Maassen, Emma 4) Bauer, Anna