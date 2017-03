Western Iowa Conference All-Conference selections

Sports

2016-2017 Western Iowa All-Conference Basketball Teams

Girls Basketball

First Team: Kenzie Cunard, jr., Logan-Magnolia; Madelyn Deitchler, jr., Treynor; Konnor Sudmann, soph., Treynor; Karley Larson, jr., Underwood; Kia Rasmussen, jr., IKM-Manning; Kylan Straight, jr., Logan-Magnolia; Sydney Obermeier, sr., Audubon.

Second Team: Lauren Shapcott, jr., Underwood; Camryn Janssen, jr., Missouri Valley; Mateya Peters, jr., Griswold; Delaney Ettleman, jr., Logan-Magnolia); Abby Tiarks, sr., Treynor; Morgan Eckman, jr., AHST/W); Danielle Elliott, jr., Tri-Center; Shauna Reitan, jr., IKM-Manning.

Boys Basketball

First Team: Isaiah Humphrey, sr., Underwood; R.J. Harris, jr., AHST/W; Dillon Faubel, jr., Treynor; Kolby Morrison, jr., Logan-Magnolia; Jon Brandt, sr., IKM-Manning; Marcus Mumm, sr., Tri-Center; Ben Wegner, sr., IKM-Manning.

Second Team: Rhett Welsh, sr., AHST/W; Tate Killeen, soph., Audubon; Tyler Riebhoff, jr., Audubon; Preslyn Grobe, sr., AHST/W); Thomas Conn, jr., Underwood; Trey Castle, sr., Treynor; Jessup Lake, soph., Logan-Magnolia.

2016-17 Western Iowa Academic All-Conference – Winter Sports

(must be a senior and maintain a 3.25 cumulative grade point average)

Girls Basketball

AHST/W: Ashley Lees, Jaycie Schueman. Audubon: Katie Konkler, Taylor Nielsen, Sydney Obermeier, Claire Olsen, Kaitlin Schultes, Sara Wede. Griswold: Mandi Backhaus, Faith Rossell, Dani Kenter. IKM-Manning: Rylie Muhlbauer, Kira Barry, Aly Stadtlander, Erin Langel. Logan-Magnolia: Danielle Gochenour. Missouri Valley: None. Riverside: Allisyn Weis. Treynor: Abby Tiarks, Randi Robinson. Tri-Center: Emma Dahir, Alyssa Baatz, MacKenzie Attkisson. Underwood: Sydney Collins, Cailynn Wichman.

Boys Basketball

AHST/W: Rhett Welsh, Preslyn Grobe, Blaine Lees, Logan Hoepner. Audubon: None. Griswold: Randy Harrison, Andy Hartman. IKM-Manning: Jon Greazel, Trey Boyle, Alex Heiman, Jon Brandt, Dylan Coon, Seth Rogge. Logan-Magnolia: Matt Schulz. Missouri Valley: Matt McDermott, Noah Kirlin, Derek Hansen. Riverside: Mason Emge, Brent Pendgraft, Lucas Wilbur. Treynor: Trey Castle, Chase Reed. Tri-Center: Tyler Kozeal. Underwood: Jesse Jensen, Jared Martin, Tyler Freese, Derek Ravlin.

Wrestling

AHST/W: Erik Jorgensen. Audubon: None. Griswold: None. IKM-Manning: None. Logan-Magnolia: Brayden Hudnut, Austin Haner, Drake Johnsen, Cheyenne Reynek, cheerleader; Joy Marcum, cheerleader; Shelby Buffum, manager; Rachel Stueve, manager. Missouri Valley: x. Riverside: Cole Castaneda, Keyton Wichman, Chris Gaynor, Otis Matejka. Treynor: Sam Gregory, Jett Keller, Kendrick Umphreys.