Area Basketball Player/Coaches Named All-Sub State

The Iowa Basketball Coaches Association has announced the All-Sub State boys and girls basketball selections for the 2016-2017 season.

Two Hawkeye Ten boys coaches were named as sub-state coaches of the year, Alan Jenkins of Atlantic was named the Class 3-A Sub-State 8 coach of the year and Kuemper Catholic’s Sean Minnehan was tabbed in Class 2A Sub-State 8.

Local players that were named to an All-Substate boys team include:

Class 4-A Substate 1

Chad Moran, SR, Lewis Central

Kyle Arrington, SR, Lewis Central

Class 3-A Substate 8

Garrett Franken, SR, Atlantic

Nate Mohr, JR, Glenwood

Andrew Blum, JR, Glenwood

Caleb Rasmussen, SR, Harlan

Kylan Smallwood, SO, Creston

Class 2-A Substate 7

Isaiah Humphrey, SR, Underwood

R.J. Harris, JR, AHSTW

Steven Martin, SR, Shenandoah

Dillon Faubel, JR, Treynor

Class 2-A Substate 8

Matt Dentlinger, SR, Kuemper Catholic

Parker Badding, JR, Kuemper Catholic

Jon Brandt, SR, IKM-Manning

Ben Wegner, SR, IKM-Manning

Class 1-A Substate 7

Drake Johnson, SO, Stanton

Sam Phillips, SR, Fremont-Mills

Spencer Lamb, SO, Nodaway Valley

Kaleb Anderson, SR, Lenox

Brennan Sefrit, FR, Bedford

Class 1-A Substate 8

Joe Weber, JR, Boyer Valley

Thomas Hensley, JR, CAM

Drew Buckholdt, SR, Exira/EHK

Derek Schurke, SR, Ar-We-Va

Ben Obert, SO, Coon Rapids-Bayard

Tyler Blaha, JR, St. Albert

The IBCA also announced the All-Region girls teams:

Class 4-A Region 1

Maegan Holt, JR, Lewis Central

Megan Witte, FR, Lewis Central

Class 4-A Region 2

Alex Mohr, SO, Denison-Schleswig

Class 4-A Region 8

Allison Bruck, SR, Harlan

Class 3-A Region 2

Logan Hughes, SO, Shenandoah

Logan Ehlers, SR, Shenandoah

Cammy Rutherford, SR, Creston

Sierra Athen, JR, Red Oak

Class 3-A Region 3

Aimee Adams, SO, Kuemper Catholic

Class 2-A Region 3

Kenzie Cunard, JR, Logan-Magnolia

Kia Rasmussen, JR, IKM-Manning

Jose Clarke, SR, Nodaway Valley

Paige McElfish, SR, Nodaway Valley

Class 2-A Region 4

Madelyn Deitchler, JR, Treynor

Konnor Sudmann, SO, Treynor

Kalyn Wettengel, JR, St. Albert

Class 1-A Region 1

Sophia Peppers, JR, Exira/EHK

Maggie Rasmussen, SR, Exira/EHK

Mara Burmeister, SR, Exira/EHK

Sydney Obermeier, SR, Audubon

Class 1-A Region 8