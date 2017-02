Boys basketball scores from Friday, 2/24/17

Sports

4A Substate 1

Semifinal

Council Bluffs, Abraham Lincoln 68, Lewis Central 61

4A Substate 2

Semifinal

Ankeny 75, Waukee 64

Des Moines, North 99, Des Moines, East 69

4A Substate 3

Semifinal

Cedar Falls 76, Prairie, Cedar Rapids 73

4A Substate 4

Semifinal

Dubuque, Hempstead 87, Cedar Rapids, Jefferson 59

Dubuque, Senior 72, Waterloo, West 66

4A Substate 5

Semifinal

Iowa City West 71, Pleasant Valley 44

Muscatine 61, Linn-Mar, Marion 55

4A Substate 6

Semifinal

Bettendorf 73, Davenport, West 50

North Scott, Eldridge 60, Davenport, Central 59

4A Substate 7

Semifinal

Johnston 45, Ames 43

Newton 58, Dowling Catholic, West Des Moines 54

4A Substate 8

Semifinal

Des Moines, Hoover 44, Des Moines, Roosevelt 30

Valley, West Des Moines 68, Ankeny Centennial 37

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

4A Substate 1

Semifinal

Sioux City, West vs. Sioux City, East, ppd. to Feb 25.

4A Substate 3

Semifinal

Mason City vs. Cedar Rapids Xavier, ppd. to Feb 25.