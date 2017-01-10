Winter Weather Advisory extended for four area Counties
January 10th, 2017 by Ric Hanson
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE COUNTIES:
WINTER WEATHER ADVISORY EXTENDED UNTIL NOON TODAY…
* TIMING…WITH RAIN ENDED…COLDER TEMPERATURES WERE CAUSING WET ROADWAYS TO FREEZE OVER. THE ICY CONDITIONS WILL CONTINUE
THROUGH THE MORNING. TEMPERATURES ARE EXPECTED TO REMAIN BELOW FREEZING INTO THE AFTERNOON.
* MAIN IMPACT…UNTREATED ROADS AND SIDEWALKS WILL BECOME VERY
SLICK. RAISED SURFACES MAY ACCUMULATE A LIGHT COATING OF ICE
WHERE SURFACE TEMPERATURES ARE AROUND OR BELOW FREEZING.