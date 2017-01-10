Winter Weather Advisory (County coverage expanded)
January 10th, 2017 by Ric Hanson
MONONA COUNTY: WINTER WEATHER ADVISORY FOR FREEZING RAIN UNTIL 10-A.M. TODAY.
SAC-CRAWFORD-CARROLL-GREENE COUNTIES: WINTER WEATHER ADVISORY FOR A WINTERY MIX OF SNOW…SLEET & FREEZING RAIN IN EFFECT UNTIL 3 PM TODAY.
* TIMING…A WINTRY MIX OF PRECIPITATION IS EXPECTED TO QUICKLY DEVELOP ACROSS THE ADVISORY AREA THIS MORNING BEFORE SWITCHING TO ALL SNOW BY MIDDAY AND ENDING ALTOGETHER BY 3PM OR 4PM.
* STORM TOTAL SNOW/ICE ACCUMULATIONS…SNOW ACCUMULATIONS OF AN INCH OR LESS ARE EXPECTED ALONG AND NORTH OF HIGHWAY 20. VERY MINOR SLEET OR ICE ACCUMULATIONS MAY OCCUR IN THE SAME AREA. ANY ICE ACCUMULATIONS WOULD BE NO MORE THAN SEVERAL HUNDREDTHS.
* WINDS/VISIBILITY…WINDS WILL SHARPLY INCREASE WEST TO EAST BETWEEN 10AM AND 2PM. SUSTAINED SPEEDS MAY REACH 25 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH. THESE WINDS MAY BRIEFLY COINCIDE WITH SNOW PRODUCING LOW VISIBILITIES AND DIFFICULT TRAVEL.
* IMPACTS…ALTHOUGH AMOUNTS WILL BE LIGHT…ROAD TEMPERATURES REMAIN BELOW FREEZING AND LIGHT FREEZING RAIN…SLEET OR SNOW ACCUMULATIONS MAY LEAD TO HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS. BLOWING SNOW MAY ALSO COMPOUND THE SITUATION WITH LIMITED VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET, OR FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.