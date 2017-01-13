Winter Storm Watch (Update 4-a.m., 1/13/17)
January 13th, 2017 by Ric Hanson
A WINTER STORM WATCH IS NOW IN EFFECT FROM 6-A.M. SUNDAY UNTIL NOON MONDAY, FOR THE FOLLOWING AREA COUNTIES: CASS-ADAIR-ADAMS-AUDUBON-CRAWFORD-CARROLL-DALLAS-GUTHRIE-MADISON-ADAMS-UNION-TAYLOR AND RINGGOLD.
* STORM TOTAL SNOW/ICE ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS IN EXCESS OF ONE QUARTER INCH OR MORE MAY OCCUR. LIGHT SNOW AND SLEET ARE ALSO POSSIBLE WITH ACCUMULATIONS OF AROUND AN INCH OR LESS.
* WINDS/VISIBILITY…EAST TO SOUTHEAST WINDS AT 5 TO 10 MPH. SOME MINOR REDUCTION IN VISIBILITY WILL BE POSSIBLE.
* IMPACTS…EXTREMELY HAZARDOUS TRAVEL DUE TO ICY…SLICK ROADS. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE SLICK. TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
A WINTER STORM WATCH IS NOW IN EFFECT FROM 6-A.M. SUNDAY UNTIL 6-A.M. TUESDAY, FOR: MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT AND PAGE COUNTIES.
FREEZING RAIN IS EXPECTED TO OVERSPREAD MOST OF EASTERN
NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA ON SUNDAY…AND CONTINUE INTO
MONDAY. THE FREEZING RAIN COULD MIX WITH OR CHANGE TO SLEET AND
SNOW SUNDAY AND MONDAY AS WELL. FREEZING RAIN IS MORE LIKELY
ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 80…WHILE MORE OF A MIX IS
EXPECTED NORTH AND NORTHWEST OF THE INTERSTATE. TOTAL ICE
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED TO RANGE FROM A FEW HUNDREDTHS OF AN INCH IN NORTHEAST NEBRASKA TO A QUARTER INCH OR MORE ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 80. SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS COULD REACH OVER 4 INCHES IN NORTHEAST NEBRASKA WHILE REMAINING CLOSER TO AN INCH OR SO NEAR THE INTERSTATE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS. (For more information, go to http://www.weather.gov/dmx/)