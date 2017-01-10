Wind Advisory for Cass & area Counties until 6-p.m. (1/10)
January 10th, 2017 by Ric Hanson
AREA COUNTIES: CASS-ADAIR-MADISON-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD…948 AM CST TUE JAN 10 2017
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A WIND ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING.
* TIMING…LATE THIS MORNING INTO EARLY EVENING.
* WINDS…WESTERLY TO NORTHWESTERLY WINDS OF 25 TO 35 MPH WITH
GUSTS TO 45 MPH.
* IMPACTS…HIGH-PROFILE VEHICLES MAY HAVE ISSUES WITH THE STRONG
WINDS…AND ANY LOOSE OBJECTS OUT DOORS MAY BECOME LOFTED DUE TO THE STRONG WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 35 MPH ARE EXPECTED. WINDS
THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.