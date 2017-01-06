NWS forecast for Cass & surrounding Counties in IA: 1/6/17
January 6th, 2017 by Ric Hanson
338 AM CST FRI JAN 6 2017
EARLY THIS MORNING…MOSTLY CLEAR. VERY COLD. NORTHWEST WIND AROUND 5 MPH.
TODAY…SUNNY. VERY COLD. HIGH 10 TO 15. WEST WIND 5 TO 10 MPH.
TONIGHT…PARTLY CLOUDY UNTIL EARLY MORNING THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. ISOLATED FLURRIES EARLY IN THE MORNING. LOW ZERO TO 5 ABOVE. SOUTHWEST WIND NEAR 5 MPH.
SATURDAY…PARTLY SUNNY UNTIL LATE AFTERNOON THEN CLEARING. HIGH IN THE LOWER 20S. NORTH WIND NEAR 5 MPH.
SATURDAY NIGHT…MOSTLY CLEAR. LOW ZERO TO 5 ABOVE. NORTHEAST WIND AROUND 5 MPH SHIFTING TO THE EAST AFTER MIDNIGHT.
SUNDAY…PARTLY SUNNY. HIGH IN THE UPPER 20S. SOUTH WIND 5 TO 15 MPH WITH GUSTS TO AROUND 25 MPH.
MONDAY…CLOUDY. HIGH IN THE MID 30S.
MONDAY NIGHT…CLOUDY. A 40 PERCENT CHANCE OF LIGHT SNOW AFTER MIDNIGHT. LOW IN THE MID 20S.
TUESDAY…CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW POSSIBLY MIXED WITH RAIN IN THE MORNING, THEN A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW IN THE AFTERNOON. HIGH IN THE MID 30S. CHANCE OF PRECIPITATION 30 PERCENT.