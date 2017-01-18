NWS forecast for Cass & area Counties in IA, 1/18/17
January 18th, 2017 by Ric Hanson
353 AM CST WED JAN 18 2017
EARLY THIS MORNING…MOSTLY CLEAR. AREAS OF FOG. SOUTHWEST WIND 5 TO 10 MPH.
TODAY…SUNNY, WARMER. AREAS OF FOG THROUGH MID MORNING. HIGH IN THE LOWER 50S. SOUTH WIND 5 TO 15 MPH.
TONIGHT…PARTLY CLOUDY IN THE EVENING THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOW IN THE MID 30S. SOUTH WIND 5 TO 10 MPH.
THURSDAY…CLOUDY. HIGH IN THE MID 40S. SOUTHEAST WIND 5 TO 10 MPH.
THURSDAY NIGHT…CLOUDY WITH A 20 PERCENT CHANCE OF LIGHT RAIN. LOW IN THE MID 30S. EAST WIND NEAR 5 MPH.
FRIDAY…CLOUDY. HIGH IN THE MID 40S. SOUTHEAST WIND 5 TO 10 MPH.
FRIDAY NIGHT…CLOUDY WITH A 40 PERCENT CHANCE OF LIGHT RAIN. LOW IN THE UPPER 30S.
SATURDAY…PARTLY SUNNY. HIGH IN THE UPPER 40S.