Ice Storm Warning remains in effect from this (Sunday) afternoon through late Monday
January 15th, 2017 by Ric Hanson
(Update 4:30-a.m.) AN ICE STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR ALL OF THE KJAN LISTENING AREA BEGINNING THIS (SUNDAY) AFTERNOON AND RUNNING UNTIL 6-P.M. MONDAY FOR MOST COUNTIES, AND UNTIL EARLY TUESDAY MORNING, FOR THE FAR WEST/SOUTHWEST COUNTIES.
LIGHT FREEZING RAIN…POSSIBLY MIXING WITH LIGHT SLEET…COULD BEGIN LATE THIS MORNING FOR THE INTERSTATE 80 CORRIDOR IN WESTERN IOWA AND AREAS NORTH OF THERE IN THE AFTERNOON.
FREEZING RAIN WILL INCREASE IN INTENSITY THIS EVENING, CONTINUING THROUGH MONDAY MORNING. SOME AREAS MAY SEE A BRIEF CHANGE TO RAIN ON MONDAY AFTERNOON. PRECIPITATION WILL BECOME FROZEN AGAIN BY MONDAY EVENING…ENDING AS A DUSTING OF SLEET OR SNOW ON SUNDAY NIGHT.
ICE ACCUMULATIONS OF A QUARTER INCH OR MORE ARE POSSIBLE ARE POSSIBLE IN THE FAR WEST AND SOUTHWEST COUNTIES, WHILE COUNTIES IN OTHER PARTS OF SOUTHERN AND WEST CENTRAL IOWA COULD SEE AS MUCH AS THREE-TENTHS OF AN INCH OF ICE SOME LOCATIONS SEEING IN EXCESS OF ONE-THIRD OF AN INCH. PARTS OF SOUTHWEST IOWA COULD SEE 1/10TH TO 1/2″ OF SLEET AND SNOW, ALSO.
WINDS SHOULD BE FAIRLY LIGHT, FROM THE EAST/SOUTHEAST AT 5 TO 10 MPH…HELPING REDUCE TREE AND POWER LINE IMPACTS.
HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE TRAVEL CONDITIONS WILL EXIST DUE TO ICY OR SNOW- PACKED ROADS. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY SLIPPERY AS WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT ADD TO THE DANGER.