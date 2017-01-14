Ice Storm Warning Issued for western/s.w. IA Counties
January 14th, 2017 by Ric Hanson
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT- PAGE COUNTIES…237 PM CST SAT JAN 14 2017 ICE STORM WARNING IN EFFECT FROM NOON SUNDAY TO 3 AM TUESDAY.THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
*TIMING…LIGHT FREEZING RAIN…POSSIBLY MIXING WITH LIGHT SLEET…MAY BEGIN BY AROUND MIDDAY AROUND THE INTERSTATE 80 CORRIDOR AND AREAS NORTH OF THERE IN THE AFTERNOON. FREEZING RAIN WILL INCREASE IN INTENSITY ON SUNDAY EVENING…CONTINUING THROUGH MONDAY MORNING. SOME AREAS MAY SEE A BRIEF CHANGE TO RAIN ON SUNDAY AFTERNOON. PRECIPITATION WILL BECOME FROZEN AGAIN BY SUNDAY EVENING…ENDING AS A DUSTING OF SLEET OR SNOW ON SUNDAY NIGHT.
* ICE ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS OF A QUARTER INCH OR MORE ARE POSSIBLE.
* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS...A TENTH TO A HALF INCH OF SLEET AND SNOW ACCUMULATION IS POSSIBLE.
* IMPACT…HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW- PACKED ROADS IS LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY SLIPPERY AS WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT ADD TO THE DANGER.