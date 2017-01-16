Dense Fog Advisory issued for Cass & area Counties

News, Weather

January 16th, 2017 by Ric Hanson

AREAS OF DENSE FOG ARE DEVELOPING ACROSS SOUTHERN IOWA LATE THIS AFTERNOON AND WILL PERSIST INTO TONIGHT BEFORE IMPROVING LATE TONIGHT. CASS-ADAIR-MADISON-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD COUNTIES: DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT TONIGHT (1/16).

* VISIBILITY…BELOW A QUARTER MILE…AND NEAR ZERO AT TIMES.

* IMPACTS…DRIVING WILL BE HAZARDOUS WHEN VISIBILITY FALLS RAPIDLY. PLEASE ALLOW EXTRA TIME FOR TRAVEL AND DRIVE WITH CAUTION.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.