Dense Fog Advisory for parts of western/central Iowa until 9-a.m. 1/19
January 19th, 2017 by Ric Hanson
AREA COUNTIES: GUTHRIE-DALLAS-ADAIR-MADISON-UNION-RINGGOLD
A DENSE FOG ADVISORY IS IN EFFECT UNTIL 9 AM TODAY
* VISIBILITY…AROUND A QUARTER MILE OR LESS…TO NEAR ZERO AT
TIMES.
* IMPACTS…DRIVING WILL BE HAZARDOUS DUE TO LOW AND CHANGING
VISIBILITIES. ALLOW EXTRA TRAVEL TIME AND PLEASE TAKE
APPROPRIATE PRECAUTIONS WHILE DRIVING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.