Dense Fog Advisory for part of KJAN listening area again tonight

Weather

January 20th, 2017 by Chris Parks 


URGENT - WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
331 PM CST FRI JAN 20 2017

...DENSE FOG EXPECTED ACROSS THE AREA AGAIN TONIGHT...

.FOG HAS CONTINUED OVER PORTIONS OF IOWA THIS AFTERNOON. NO CHANGE IN
CONDITIONS ARE ANTICIPATED TONIGHT...SO DENSE FOG WITH NEAR ZERO VISIBILITY
AT TIMES WILL AGAIN BECOME MORE WIDESPREAD DURING THE EVENING AND OVERNIGHT
HOURS. VISIBILITIES MAY IMPROVE IN THE FAR SOUTHEAST TOWARD SUNRISE...BUT
OVER MUCH OF THE AREA FOG WILL PERSIST INTO THE LATE MORNING HOURS.

CRAWFORD-CARROLL-GREENE-AUDUBON-GUTHRIE-CASS-ADAIR-
MADISON-ADAMS-UNION-TAYLOR-RINGGOLD

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CST SATURDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST SATURDAY.

* VISIBILITY...VISIBILITY WILL DROP TO BELOW A QUARTER MILE WITH
  VISIBILITY NEAR ZERO AT TIMES.

* IMPACTS...DRIVING WILL BE HAZARDOUS DUE TO LOW AND CHANGING
  VISIBILITIES. ALLOW EXTRA TRAVEL TIME AND PLEASE TAKE APPROPRIATE
  PRECAUTIONS WHILE DRIVING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO
LESS THAN ONE QUARTER MILE. BE ESPECIALLY CAUTIOUS NEAR INTERSECTIONS
AND RAILROAD CROSSINGS AS VEHICLES AND TRAINS MAY BE HIDDEN FROM VIEW
BY THE DENSE FOG. SLOW DOWN, USE YOUR LOW BEAM AND FOG HEADLIGHTS, AND
LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.