Dense Fog Advisory for KJAN listening area overnight

Weather

January 19th, 2017 by Chris Parks 


...DENSE FOG EXPECTED THROUGH FRIDAY MORNING...

.A SATURATED AIRMASS WITH LIGHT WINDS WILL RESULT IN DENSE FOG
AGAIN OVERNIGHT FOR MUCH OF THE AREA. OVER THE SOUTH THE FOG IS
ALREADY BEGINNING TO THICKEN AND SHORTLY AFTER SUNSET TONIGHT FOG
WILL BECOME DENSE OVER MUCH OF THE REGION. TRAVEL WILL BE DIFFICULT
LATE TONIGHT AND FRIDAY MORNING DUE TO FOGGY CONDITIONS. TEMPERATURES
WILL REMAIN ABOVE FREEZING BUT WITH VISIBILITY NEAR ZERO AT TIMES
EXTREME CAUTION IS ADVISED.

CASS-ADAIR-MADISON-ADAMS-UNION-CLARKE-TAYLOR-RINGGOLD

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CST FRIDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST FRIDAY.

* VISIBILITY...VISIBILITY WILL DROP TO BELOW A QUARTER MILE WITH
  VISIBILITY NEAR ZERO AT TIMES.

* IMPACTS...DRIVING WILL BE HAZARDOUS DUE TO LOW AND CHANGING
  VISIBILITIES. ALLOW EXTRA TRAVEL TIME AND PLEASE TAKE
  APPROPRIATE PRECAUTIONS WHILE DRIVING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE
YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.

CRAWFORD-CARROLL-GREENE-AUDUBON-GUTHRIE

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 10 AM
CST FRIDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 10 AM CST
FRIDAY.

MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-
PAGE

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 9 AM
CST FRIDAY...