DENSE FOG ADVISORY continues for the entire KJAN listening area (1/20)
January 20th, 2017 by Ric Hanson
A DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR THE ENTIRE STATE OF IOWA THIS (FRIDAY) MORNING. IN THE KJAN LISTENING AREA, THE ADVISORY IS IN EFFECT THROUGH 10-A.M.
- VISIBILITY WILL REMAIN AT ONE QUARTER OF A MILE OR LESS THROUGHOUT MUCH OF THE MORNING HOURS TODAY.
- DRIVING WILL BE HAZARDOUS DUE TO LOW AND CHANGING VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. BE ESPECIALLY CAUTIOUS NEAR INTERSECTIONS AND RAILROAD CROSSINGS. ALSO BE ESPECIALLY CAREFUL IF TRAVELING ALONG KNOWN SCHOOL BUS ROUTES AS BUSES MAKE FREQUENT STOPS. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR LOW BEAM AND FOG HEADLIGHTS, LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU. PLAN ON EXTRA TRAVEL TIME THIS MORNING.