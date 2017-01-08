Area boys/girls basketball scores from Sat., 1/7/17
January 8th, 2017 by Ric Hanson
|BOYS BASKETBALL
ADM, Adel 50, Gilbert 39
Clarke, Osceola 92, Nodaway Valley 76
Council Bluffs, Abraham Lincoln 84, Blair, Neb. 59
Creston 63, Red Oak 36
East Mills 64, Riverside, Oakland 36
Exira/Elk Horn-Kimballton 71, AC/GC 33
IKM-Manning 67, OA-BCIG 34
Kuemper Catholic, Carroll 75, East Sac County 45
Missouri Valley 45, West Monona, Onawa 40
Orient-Macksburg 55, Moulton-Udell 53
Paton-Churdan 61, West Harrison, Mondamin 33
|GIRLS BASKETBALL
ADM, Adel 48, Gilbert 28
Council Bluffs, Abraham Lincoln 53, Blair, Neb. 31
Exira/Elk Horn-Kimballton 60, AC/GC 47
IKM-Manning 68, OA-BCIG 42
Kuemper Catholic, Carroll 55, East Sac County 31
Moulton-Udell 45, Orient-Macksburg 12
Nodaway Valley 73, Clarke, Osceola 30
Red Oak 54, Creston 46
Riverside, Oakland 44, East Mills 41
West Harrison, Mondamin 59, Paton-Churdan 48