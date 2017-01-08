Area boys/girls basketball scores from Sat., 1/7/17

Sports

January 8th, 2017 by Ric Hanson

BOYS BASKETBALL

ADM, Adel 50, Gilbert 39

Clarke, Osceola 92, Nodaway Valley 76

Council Bluffs, Abraham Lincoln 84, Blair, Neb. 59

Creston 63, Red Oak 36

East Mills 64, Riverside, Oakland 36

Exira/Elk Horn-Kimballton 71, AC/GC 33

IKM-Manning 67, OA-BCIG 34

Kuemper Catholic, Carroll 75, East Sac County 45

Missouri Valley 45, West Monona, Onawa 40

Orient-Macksburg 55, Moulton-Udell 53

Paton-Churdan 61, West Harrison, Mondamin 33

GIRLS BASKETBALL

ADM, Adel 48, Gilbert 28

Council Bluffs, Abraham Lincoln 53, Blair, Neb. 31

Exira/Elk Horn-Kimballton 60, AC/GC 47

IKM-Manning 68, OA-BCIG 42

Kuemper Catholic, Carroll 55, East Sac County 31

Moulton-Udell 45, Orient-Macksburg 12

Nodaway Valley 73, Clarke, Osceola 30

Red Oak 54, Creston 46

Riverside, Oakland 44, East Mills 41

West Harrison, Mondamin 59, Paton-Churdan 48