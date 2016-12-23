Winter Weather Advisory for parts of the KJAN listening area
December 23rd, 2016 by Ric Hanson
(Updated 5:40-a.m. to include Pottawattamie County) Monona-Harrison Pottawattamie & Shelby Counties: Winter Weather Advisory in effect until 1-p.m. today (Friday). Sac-Crawford & Carroll Counties: Winter Weather Advisory in effect until 6-p.m. today.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND A WINTRY MIX OF PRECIPITATION. * TIMING...PRECIPITATION WILL CONTINUE TO DEVELOP OVER THE AREA THROUGH THE MORNING AND DECREASE BY EARLY TO MID AFTERNOON. * MAIN IMPACT...SNOW AND ICE ACCUMULATIONS ON ROADS, SIDEWALKS AND OTHER EXPOSED SURFACES. SNOW ACCUMULATIONS FROM 2 TO 5 INCHES ARE POSSIBLE IN THE ADVISORY AREA. ICE ACCUMULATIONS SHOULD BE LESS THAN A TENTH OF AN INCH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET, OR FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.