Dense Fog Advisory for western/s.w. Iowa Saturday morning
December 24th, 2016 by Ric Hanson
THE NATIONAL WEATHER SERVICE SAYS A DENSE FOG ADVISORY IS IN EFFECT UNTIL 9 AM TODAY (SATURDAY) FOR ALL OF WESTERN AND SOUTHWEST IOWA, PARTS OF NORTHWEST AND NORTH CENTRAL IOWA.
* VISIBILITY…DENSE FOG WILL DROP VISIBILITIES TO ONE QUARTER MILE OR LESS AT TIMES THIS MORNING.
* IMPACTS…IN ADDITION TO VISIBILITY RESTRICTIONS THIS MORNING…THE FOG MAY CREATE A LIGHT MIST OR RESULT IN FROST ON ROADWAYS AND CAUSE ICY PATCHES ESPECIALLY ON OVERPASSES AND BRIDGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.