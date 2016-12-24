Dense Fog Advisory extended until 1-p.m. (12/24)
December 24th, 2016 by Ric Hanson
852 AM CST SAT DEC 24 2016…A DENSE FOG ADVISORY IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON FOR WESTERN AND SOUTHWEST IOWA.
* VISIBILITY…DENSE FOG WILL DROP THE VISIBILITY TO ONE QUARTER
MILE TO ZERO AT TIMES THIS MORNING.
* IMPACTS…WIDESPREAD FROST FORMATION IS BEING REPORTED OVER
NORTH CENTRAL IOWA AS A DIRECT IMPACT OF THIS FOG. THE FROST
WILL CREATE ICY CONDITIONS ACROSS THE AREA. VISIBILITY NEAR
ZERO AT TIMES WILL LENGTHEN TRAVEL TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE
YOUR LOW BEAM HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF
YOU. BE ESPECIALLY CAUTIOUS NEAR INTERSECTIONS AND RAILROAD
CROSSINGS.